DOLAR
41,11 0,15%
EURO
48,17 -0,06%
ALTIN
4.596,45 -0,74%
BITCOIN
4.488.371,77 -0,06%

Manchester United, Rasmus Hojlund'u Napoli'ye Kiraladı

Manchester United, Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'u sezon sonuna kadar Napoli'ye kiraladı; belirli koşullar sağlanırsa 22 yaşındaki oyuncu 44 milyon avroya transfer edilebilecek.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 21:04
Manchester United, Rasmus Hojlund'u Napoli'ye Kiraladı

Manchester United, Rasmus Hojlund'u Napoli'ye kiraladı

Sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonu koşula bağlı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'u sezon sonuna kadar İtalyan temsilcisi Napoli'ye kiraladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Napoli, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması da dahil olmak üzere belirli koşulların gerçekleşmesi halinde 22 yaşındaki futbolcuyu 44 milyon avroya transfer edebilecek.

Hojlund, Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 95 maçta 26 gol attı.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de: Sağlık Kontrolünden Geçti
2
Udinese, Nicolo Zaniolo'yu Sezon Sonuna Kadar Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı
3
Yusuf Akçiçek Al Hilal'e Transfer Oldu — Fenerbahçe'ye 22 Milyon Avro
4
TFF'den Lig Değişikliği: 1. Lig'den Düşen 4, 2. Lig'den Yükselen 4
5
Gaziantep FK, Quentin Daubin ile Yollarını Ayırdı
6
Yusuf Akçiçek Al Hilal'e Transfer Oldu — Fenerbahçe Açıkladı
7
Manchester United, Rasmus Hojlund'u Napoli'ye Kiraladı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark