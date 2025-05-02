DOLAR
38,56 -0,27%
EURO
43,68 -0,19%
ALTIN
4.006,24 -0,2%
BITCOIN
3.748.920,07 -0,8%

Manisa Basket Divissa, Galatasaray'ı 94-75 Yenerek Kazandı

Manisa Basket Divissa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 94-75'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 20:09
Manisa Basket Divissa, Galatasaray'ı 94-75 Yenerek Kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Şaşırtan Sonuç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında, Manisa Basket Divissa sahasında Galatasaray’ı 94-75 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın Başlangıcı

Maç, her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Ev sahibi Manisa Basket Divissa, ilk beş dakikada Thomas ve Buğra Çal'ın etkili performansıyla 13-12 öne geçti. Baskıyı sürdüren ev sahibi ekip, Acuil'in pota altından bulduğu sayılarla ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

İkinci Periyot

İkinci çeyrekte, Buğra Çal ve Acuil ile etkili olan Manisa, 15. dakikaya 42-34 önde girmeyi başardı. Galatasaray, eşitliği sağlasa da öne geçmeyi başaramadı. Manisa'nın iyi savunması sayesinde, ev sahibi takım soyunma odasına 51-39 önde girdi.

Üçüncü Çeyrek Dönüşü

Üçüncü çeyreğin başında, Manisa Basket Divissa Chiozza ve Besson’un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu atışlarla farkı 21 sayıya çıkardı: 60-39. Galatasaray'dan Cummings ve Buğrahan Tuncer ile cevap geldi fakat Manisa, Besson ve Thomas ile karşılık vererek farkı açmaya devam etti. White Jr ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı artıran Manisa, periyodu 80-55 önde kapattı.

Final Periyodu

Son çeyreğe 25 sayılık bir farkla başlayan Manisa, maçın son 5 dakikasına 88-59 önde girdi. Karşılaşma sonunda Manisa Basket Divissa, 94-75'lik sonuçla galibiyeti elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Manisa Basket Divissa ile Galatasaray...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Manisa Basket Divissa ile Galatasaray, MOSTEM Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray’dan Angel Delgado (solda) ile Manisa Basket Divissa’dan Fabian White Jr. (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Manisa Basket Divissa ile Galatasaray...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Manisa Basket Divissa ile Galatasaray, MOSTEM Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray’dan Angel Delgado (solda) ile Manisa Basket Divissa’dan Fabian White Jr. (sağda) mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Tamamlandı
2
Aspendos Cup Karate Turnuvası Antalya'da Başladı
3
Geleneksel Oyunlar Tırı Deprem Bölgesine Ulaşıyor
4
Manisa Basket Divissa, Galatasaray'ı 94-75 Yenerek Kazandı
5
Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır
6
Etnospor Kültür Festivali 22-25 Mayıs'ta İstanbul'da
7
Fenerbahçe'nin Borcu 19 Milyar 206 Milyon Lira Olarak Açıklandı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!