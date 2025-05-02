Manisa Basket Divissa, Galatasaray'ı 94-75 Yenerek Kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Şaşırtan Sonuç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında, Manisa Basket Divissa sahasında Galatasaray’ı 94-75 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın Başlangıcı

Maç, her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Ev sahibi Manisa Basket Divissa, ilk beş dakikada Thomas ve Buğra Çal'ın etkili performansıyla 13-12 öne geçti. Baskıyı sürdüren ev sahibi ekip, Acuil'in pota altından bulduğu sayılarla ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

İkinci Periyot

İkinci çeyrekte, Buğra Çal ve Acuil ile etkili olan Manisa, 15. dakikaya 42-34 önde girmeyi başardı. Galatasaray, eşitliği sağlasa da öne geçmeyi başaramadı. Manisa'nın iyi savunması sayesinde, ev sahibi takım soyunma odasına 51-39 önde girdi.

Üçüncü Çeyrek Dönüşü

Üçüncü çeyreğin başında, Manisa Basket Divissa Chiozza ve Besson’un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu atışlarla farkı 21 sayıya çıkardı: 60-39. Galatasaray'dan Cummings ve Buğrahan Tuncer ile cevap geldi fakat Manisa, Besson ve Thomas ile karşılık vererek farkı açmaya devam etti. White Jr ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı artıran Manisa, periyodu 80-55 önde kapattı.

Final Periyodu

Son çeyreğe 25 sayılık bir farkla başlayan Manisa, maçın son 5 dakikasına 88-59 önde girdi. Karşılaşma sonunda Manisa Basket Divissa, 94-75'lik sonuçla galibiyeti elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Manisa Basket Divissa ile Galatasaray, MOSTEM Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray’dan Angel Delgado (solda) ile Manisa Basket Divissa’dan Fabian White Jr. (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Manisa Basket Divissa ile Galatasaray, MOSTEM Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray’dan Angel Delgado (solda) ile Manisa Basket Divissa’dan Fabian White Jr. (sağda) mücadele etti.