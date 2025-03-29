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Manisa Basket Divissa, TOFAŞ'ı Deplasmanda Yenerek Öne Çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket Divissa, TOFAŞ'ı 106-98 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 22:31
Manisa Basket Divissa, TOFAŞ'ı Deplasmanda Yenerek Öne Çıktı

Manisa Basket Divissa'dan Önemli Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, Manisa Basket Divissa, deplasmanda TOFAŞ'ı 106-98'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Manisa Basket Divissa, ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Maçın Detayları

Karşılaşma boyunca üstün bir performans sergileyen Manisa Basket, özellikle ikinci yarıda gösterdiği etkileyici oyunla galibiyeti elde etti. TOFAŞ ise ev sahibi avantajını değerlendiremeyerek sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuç, Manisa Basket Divissa'nın ligdeki konumunu pekiştirirken, TOFAŞ için ise önemli bir ders niteliği taşıdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Manisa Basket Divissa ile TOFAŞ takımları...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Manisa Basket Divissa ile TOFAŞ takımları, Tofaş Spor Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Manisa Basket Divissa ile TOFAŞ takımları...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Manisa Basket Divissa ile TOFAŞ takımları, Tofaş Spor Salonu'nda karşılaştı.

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