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Manisa Basket, Yunan Ekibi Peristeri'yi Ağırlıyor

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Peristeri ile karşılaşacak. Maç yarın 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:50
Manisa Basket, Yunan Ekibi Peristeri'yi Ağırlıyor

Manisa Basket, Yunan Takımı Peristeri ile Karşılaşıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden Manisa Basket, ilk iki maçında kayıpsız ilerledikten sonra yarın Yunanistan'dan gelen Peristeri'yi konuk edecek.

Maç Bilgileri

Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşecek bu önemli karşılaşma saat 19.00'da start alacak. Gruptaki ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Manisa Basket, taraftarını heyecanla bekliyor.

Diğer Maçlar

Gruptaki başka bir mücadelede ise İspanyol takım UCAM Murcia, Sırbistan'dan FMP'yi ağırlayacak.

Manisa Basket'in Avrupa Macerası

Bu karşılaşma, Avrupa kupalarında Manisa Basket'in 17. maçı olacak. Şu ana kadar oynadığı 16 müsabakada 10 galibiyet ve 6 yenilgi elde etti.

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