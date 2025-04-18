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Manisa FK, Ankaragücü'nu 2-1 Yenerek 3 Puan Kazandı

Trendyol 1. Lig 35. haftasında Manisa FK, MKE Ankaragücü'nu 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 22:25
Manisa FK, Ankaragücü'nu 2-1 Yenerek 3 Puan Kazandı

Manisa FK, Ankaragücü'nu Geride Bıraktı

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Manisa FK, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek büyük bir başarı elde etti.

Maç Detayları

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Manisa FK, taraftarının önünde aldığı bu galibiyet ile ligdeki iddiasını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK ile MKE Ankaragücü, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK ile MKE Ankaragücü, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Georgi Minchev (solda) ile MKE Ankaragücü’nden Halil İbrahim Pehlivan (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK ile MKE Ankaragücü, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK ile MKE Ankaragücü, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Georgi Minchev (solda) ile MKE Ankaragücü’nden Halil İbrahim Pehlivan (sağda) mücadele etti.

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