Manisa FK, Erzurumspor FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 10. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı öncesi Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 17:50
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek Manisa FK, maç öncesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenmanda öne çıkan detaylar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcuların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptıkları ve dar alan oyunları oynadıkları aktarıldı.

Manisa FK, 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Manisa FKli futbolcular Muhammet Enes Kiprit (solda) ve Kadir Kaan Yurdakul (sağda) da antrenmanda yer aldı.

