Manisa FK Hazırlıklarını Tamamladı: Bandırmaspor Deplasmanı Yarın

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 7. hafta öncesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde son antrenmanını yapıp Bandırma'ya hareket etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:25
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak Manisa FK, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışmalar Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde başladı ve ısınma hareketleriyle sürdü.

Siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde ter idmanıyla maç hazırlıklarını tamamladıktan sonra kara yoluyla Bandırma'ya hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü, hazırlıklarını tamamladı. Umut Can Aslan (solda) ve Bartu Göçmen (sağda) antrenmanda yer aldı.

