Manisa FK Sakaryaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. haftasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Sakarya'ya hareket etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:30
Trendyol 1. Lig 19. hafta mücadelesi öncesi son antrenman

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, daha sonra Sakarya’ya hareket etti.

Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 20.00’de Sakaryaspor’a konuk olacak.

