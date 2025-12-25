Manisa FK Sakaryaspor Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol 1. Lig 19. hafta mücadelesi öncesi son antrenman
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, daha sonra Sakarya’ya hareket etti.
Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 20.00’de Sakaryaspor’a konuk olacak.
