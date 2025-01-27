Manisa FK, Sakaryaspor'u Deplasmanda 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor - Manisa FK Maçı Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında büyük bir heyecan yaşandı. Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor ile oynadığı mücadelede 2-1'lik skorla galip geldi.

Bu sonuç, Manisa FK'nın ligdeki hedefleri açısından önemli bir adım olmasını sağladı. Sakaryaspor ise taraftarının önünde aldığı bu yenilgi ile zor bir dönem geçirmeye devam ediyor. Manisa FK, elde ettiği bu galibiyetle puan durumundaki yerini sağlamlaştırdı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor ile Manisa FK, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Sakaryaspor taraftarları maça ilgi gösterdi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor ile Manisa FK, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Sakaryaspor taraftarları maça ilgi gösterdi.