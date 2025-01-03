Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabaka hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Idman, pas çalışmasıyla devam etti ve taktik çalışmalarla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Moryke Fofana, Philip Awuku ve Efe Taylan Altunkara dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.