Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Taner Taşkın ile Yollarını Ayırdı

Manisa FK, Trendyol 1. Lig teknik direktörü Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı; kulüp teşekkür ederek hedeflerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:27
Kulüp yazılı açıklama yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu Teknik Direktör Taner Taşkın ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda mevcut koşullar doğrultusunda bir değişimin Manisa Futbol Kulübü adına daha uygun olacağı yönünde karşılıklı görüş birliğine varılmıştır" denildi.

Açıklamada, Taner Taşkın’ın görev süresince sergilediği özverili çalışmalar ve profesyonel duruşun kulüp tarafından takdirle karşılandığı vurgulanarak, "Geçtiğimiz sezon takımımızın ligde kalmasında gösterdiği önemli katkı nedeniyle kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Manisa FK, açıklamanın sonunda kulübün hedefleri doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğini duyurdu.

