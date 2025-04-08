Manisa FK ve Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Kıran Kırana Mücadele

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında, Manisa FK, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Maç sonunda takımlar skoru 2-2'ye taşıyarak puanları paylaştı.

Mücadelede Gol Yağmuru

Her iki takım da sahada gösterdiği performans ile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Manisa FK, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak maça hızlı başladı. Ancak, Amed Sportif Faaliyetler de etkili ataklarıyla cevap vererek beraberliği sağlamayı başardı.

Trendyol 1. Lig'in 33. hafta maçında Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bartu Göçmen (solda) ile Amed Sportif Faaliyetler'den Fernando Dos Santos (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 33. hafta maçında Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bartu Göçmen (solda) ile Amed Sportif Faaliyetler'den Fernando Dos Santos (sağda) mücadele etti.