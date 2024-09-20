Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 Yenerek Fark Yaratıyor

Manisa FK ve Yeni Malatyaspor Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Manisa FK'nın Başarılı Performansı

Manisa FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Oyunun tamamında çok iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldık” dedi. Çavuş, ligdeki performanslarını sürdürmek istediklerini belirterek, “Bu başarıyı devam ettirmek için çok çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından oyuncularını tebrik eden Çağdaş Çavuş, “Bir tanesi bittikten sonra yenisi başlıyor. Bu süreci böyle sürdürebilirsek bizler için önemli bir mutluluk kaynağı olacak,” diye ekledi.

Yeni Malatyaspor'un Zorlu Mücadelesi

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlu Derviş Deniz ise mağlubiyetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ligde zor şartlar altında yarışıyoruz. Bu durumu daha iyi değerlendirmek için teknik anlamda da geliştirmemiz gerekiyor,” dedi.

Deniz, oyuncularının mücadele azmini takdir ederek, “Hakemlerin müdahale etmemesi ve rakibin sert oyunu, çocuklarımızı zor durumda bırakıyor. Sahada sadece mücadele yeterli değil. Teknik ve fizik açıdan da daha iyi olmamız şart,” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor, zorlu koşullar altında mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, “Maç üstüne koyarak ilerliyoruz, ancak daha fazlasını yapmalıyız,” dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Manisa FK'ye 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Manisa FK'ye 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Manisa FK'ye 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Manisa FK'ye 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.