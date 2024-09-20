Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u Farklı Geçti

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Şov Yaptı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 5-1 kazanmayı başardı.

Maçın Detayları

Manisa'daki stadyumda oynanan mücadelede Manisa FK, rakibini adeta sahadan sildi. İlk yarıda kaydedilen goller, takımın moralini yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise zor anlar yaşadı. Sonuç:

Maçın sonunda Manisa FK, 5-1'lik skorla hanesine üç puanı yazdırarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK’den Efe Taylan Altunkara (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (solda), ile Yeni Malatyaspor’dan Erşan Yaşa (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (solda), ile Yeni Malatyaspor’dan Erşan Yaşa (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (solda), ile Yeni Malatyaspor’dan Erşan Yaşa (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (solda), ile Yeni Malatyaspor’dan Erşan Yaşa (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (solda), ile Yeni Malatyaspor’dan Erşan Yaşa (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (oratada), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (oratada), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (oratada), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (oratada), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (oratada), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (oratada), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (oratada), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (oratada), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Bede Amarachi Osuji (oratada), rakipleriyle mücadele etti.