Marcel Licka: Fatih Karagümrük Trabzonspor Maçında Oyuncularına Güveniyor

Antrenman sonrası değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fatih Karagümrükte teknik direktör Marcel Licka, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çek teknik adam, bordo-mavili rakip karşısında takımda bazı değişimler olacağını belirtti ve oyuncularına duyduğu güveni vurguladı.

Licka'nın saha ve performans değerlendirmesi

Licka, Samsunspor deplasmanında iyi oynadıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Licka'nın ifadeleri dikkat çekti: "Topu çok tuttuk ama bu yeterli değildi. Top tutmak puan kazandırmaz. Üçüncü bölgede daha etkili, daha agresif, daha öz güvenli ve bire birlerde daha iyi olmamız gerekiyor. Hem hücumda hem savunmada iyi olmalıyız. Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynayacağız. Trabzonspor'da değişik ve iyi profilde oyuncular var ama bizim takımımız asla onlardan daha kötü bir takım değil. Oyuncularıma çok güveniyorum. Çıkıp sahada düzgün şekilde futbol oynamaya çalışacağız."

Lig performanslarına da değinen Licka, şu ana kadar 6 maçta 3 puan almalarına rağmen hedeflerin gerisinde olmadıklarını belirtti. Transfer sürecinin gecikmesinin etkisinden bahsederek, "Transferlerimiz çok geç geldi. Şu ana kadar sadece Ricardo Esgaio tam maç oynayabildi. Sezon başında elimizde olan oyuncular Süper Lig tecrübesine sahip değildi, bu yüzden de acı çektik. Transferler geldi. Bundan sonra tam bir takım göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın güçleneceğini şu isimlerle aktardı: "Larsson geldi, Fofana geldi. Matias Kranevitter de aramıza dönünce tam takım olacağız." Licka, futbolun değişkenliğine değinerek, "Futbol çok değişkendir. Bir gün dünyanın tepesindesinizdir bir gün en diptesinizdir. Bu sürece inanıyoruz. Takımıma güveniyorum. Her zaman pozitife bakıyorum ve Trabzonspor'a karşı iyi bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.

Türkiye futbolu ve üçüncü bölge vurgusu

Altı haftalık lig macerasını yorumlayan Licka, Türk futbolunun oyun yapısına dikkat çekti: "Burada futbolcular, oyun kurulumunda risk almıyor ve topu ileriye oynuyor. Her ligin artısı ve eksisi vardır, benim de buna alışmam gerekiyor. Bazı takımlar savunmaya daha çok önem veriyor. Bunu kabul etmem gerekiyor. Biz her şekilde kendi felsefemizle futbol oynamaya devam edeceğiz. Üçüncü bölgedeki problemleri aşarsak bizim için çok daha iyi olacaktır."

Fofana'nın durumu

Takıma yeni katılan forvet Fofana hakkında da konuşan Licka, oyuncunun henüz tam hazır olmadığını söyledi: "Fofana 1 haftadır aramızda. Ama şu anda 45 dakika oynamak için bile hazır değil. 20 dakika ya da yarım saat oynayabilecek durumda. Bunun için sabırlı olmamız gerekiyor. Yüzde 80 hazır olduğunda belki biraz daha süre verebilirim. Onun ceza sahasındaki kalitesine ihtiyacımız var. Vücudunu çok iyi kullanabilen bir futbolcu. Kendisine ileride çok ihtiyacımız olacaktır."

Antrenmanın ardından konuşan David Fofana ise teknik direktörün tespitlerine katıldığını ve fiziksel olarak henüz istenen seviyede olmadığını belirtti: "Daha çok çalışıp yüzde 100 olmam gerekiyor. 90 dakika oynamak istiyorum ve bunun için de hazır olmalıyım. Sadece futbola odaklıyım." Fofana, ligdeki iyi golcülere karşı hazırlanmak gerektiğini vurgulayıp en beğendiği kalecinin Uğurcan Çakır olduğunu söyledi.

Berkay Özcan ve takım hedefleri

Yeni transferlerden Berkay Özcan, Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı oynayacaklarını ve son maçlardaki kayıpları düzeltmek istediklerini ifade etti: "Son maçlarda kaybettik. Bunu düzeltmek ve galibiyet almak istiyoruz. Buna göre hazırlanıyoruz. Ben ve birçok oyuncu yeni geldi. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, bu durum da biraz zaman alıyor. Ama iyi bir takımımız var. Bunu da göstermek istiyoruz."

Berkay, Fatih Karagümrük'ün planlanan yeni stadının daha iyi bir atmosfer sağlayacağını söylerken, kişisel hedefini de açıkladı: "Benim için önemli bir sezon. 1 yıl kiralık olarak buraya geldim. Burada kendimi gösterip yeniden milli takıma yükselmek ve başka bir takıma transfer olmayı hedefliyorum."

Fatih Karagümrük, transferlerin takıma tam olarak entegrasyonu ve saha içi üçüncü bölge çözümleriyle Trabzonspor karşısında güçlü bir sınav vermeyi amaçlıyor.