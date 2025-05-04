Mardin 1969 Spor, 15 Yıl Aradan Sonra 2. Lig'e Yükseldi

Mardin 1969 Spor'un Şampiyonluk Sevinci

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk yaşamayı başaran Mardin 1969 Spor, tam 15 yıl aradan sonra 2. Lig'e dönüş yaparak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonluk kupası, Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda düzenlenen görkemli bir törenle takdim edildi.

Vali Tuncay Akkoyun'un Kutlama Mesajı

Kupa töreninde bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yalnızca bir spor kulübünün başarısını değil, aynı zamanda bir şehrin onurunu ve birliğini kutladıklarını belirtti. Akkoyun, "Bu takım, bu şehrin ruhunu taşıyor. Bu başarı, Mardin'in sahip olduğu birlikteliğin ve azmin bir göstergesidir." dedi.

TFF Başkan Yardımcılarından Destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da Mardin 1969 Spor'u bu başarılarından ötürü kutlayarak, "Mardin 1969 Spor'a 2. Lig kesinlikle yeterli değil. Önümüzdeki yıl yeni bir şampiyonluk kutlaması için burada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar'dan Önemli Açıklamalar

Kulüp başkanı Rıdvan Aşar, 15 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükselmenin coşkusunu yaşadıklarını dile getirerek, "Birlik olursak, Mardin kazanacak. Mardin 1969 Spor'un hakkı kesinlikle daha üst liglerdedir." şeklinde konuştu.

Törene Katılım Yoğundu

Törene ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu gibi önemli isimler de katıldı. Ardından futbolcular, kupa ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Nesine 3. Lig 4. Grup'u lider tamamlayarak 15 yıl sonra 2. Lig'e dönen Mardin 1969 Spor, şampiyonluk kupasını aldı. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen madalya ve kupa töreninde futbolcular kupa kaldırdı.

Nesine 3. Lig 4. Grup'u lider tamamlayarak 15 yıl sonra 2. Lig'e dönen Mardin 1969 Spor, şampiyonluk kupasını aldı. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen madalya ve kupa töreninde futbolcular kupa kaldırdı.