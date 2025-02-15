Mardin'de 600 Sporcu Kros Yarışında Ter Döktü

Mardin'de Okul Sporları Kros Grup Yarışmaları Gerçekleşti

Mardin, 13 ilden 600 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Kros Grup Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı. Sporcular, Artuklu Kapalı Spor Salonu önünde hazırlanan parkurda yarıştılar.

Dereceler ve Öne Çıkan Takımlar

Takım ve ferdi kategorilerinde kıyasıya mücadele eden sporcular, parkurlarda 2 ila 5 bin metre arasında değişen mesafelerde ter döktüler. Yarışmalar sonucunda:

Yıldız Erkekler Takım Kategorisi: Siirt Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu

Siirt Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu Yıldız Kızlar Takım Kategorisi: Bingöl Mevlana Ortaokulu

Bingöl Mevlana Ortaokulu Genç Erkek ve Genç Kız Takım Kategorileri: Van Spor Lisesi

Ferdi Başarılar

Ferdi yarışmalarda ise şu sporcular birincilik elde etti:

Yıldız Erkekler: Muhammed Yıldırım

Yıldız Kızlar: Helin Çatkın

Genç Kız A: Elif Akçiçek

Genç Kız B: Rukiye Güleyman

Genç Erkekler: Ali Bıçakçı

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nin Açıklamaları

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, yarışmalara katılan iller arasında Mardin, Diyarbakır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman, Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Elazığ'ın yer aldığını belirtti. Birlik, "Dereceye girenler Türkiye finaline gidiyor. Kros zor bir etap, burada dereceye girenler Türkiye'de de başarı elde ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Mardin'in Spor Potansiyeli

Mardin'in bir spor şehri olduğunu vurgulayan Birlik, "Modern tesislerimiz sayesinde milli sporcularımızın sayısı hızla artıyor. Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor tesislerinin kapasitesini neredeyse yüzde 300 artırdı. Bu konuda bize destek veren Valimize ve Bakanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Öğrencilerden Elif Akçiçek'in Hedefleri

Yarışmaya katılan öğrencilerden Elif Akçiçek, 5 yıldır atletizmle ilgilendiğini ve 3 bin metrede birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Akçiçek, "Parkur çok güzeldi. İniş ve çıkışlar yarışmaya heyecan katıyordu. Temmuz ayında Olimpiyat Yıldızları Yarışması'na katılacağım ve orada da başarılı olmayı hedefliyorum." dedi.

Mardin'de 13 ilden 600 sporcunun katılımı ile Okul Sporları Kros Grup Yarışmaları yapıldı. Artuklu Kapalı Spor Salonu önünde hazırlanan parkurda takım ve ferdi kategorilerinde mücadele eden sporcular, 2 ila 5 bin metre arasında değişen parkurlarda derece için ter döktü.

Mardin'de 13 ilden 600 sporcunun katılımı ile Okul Sporları Kros Grup Yarışmaları yapıldı. Artuklu Kapalı Spor Salonu önünde hazırlanan parkurda takım ve ferdi kategorilerinde mücadele eden sporcular, 2 ila 5 bin metre arasında değişen parkurlarda derece için ter döktü.