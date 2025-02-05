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Mario Hezonja, Real Madrid'de Bir Maç Men Cezası Aldı

Hırvat basketbolcu Mario Hezonja, Real Madrid'in Fenerbahçe Beko ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:15
Mario Hezonja, Real Madrid'de Bir Maç Men Cezası Aldı

Mario Hezonja'ya Ceza!

İspanyol kulübü Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja'ya THY Avrupa Ligi'nde bir maç men cezası verdi. Bu ceza, Hezonja'nın Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. haftadaki müsabakada hakemlere karşı gösterdiği saygısız davranışlar nedeniyle uygulandı.

Avrupa Ligi'nin resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, Hezonja'nın bu davranışları sebebiyle 5 bin avro para cezası ile birlikte bir maç men cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bu karar doğrultusunda, Hezonja Real Madrid'in yarın Fenerbahçe Beko ile oynayacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.

Diğer Cezalar

Öte yandan, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris ile oynanan 23. hafta mücadelesinde hakemlerin talimatlarına uymadığı için 6 bin avro para cezasına çarptırıldığı açıklandı. Ayrıca, bu karşılaşmadaki taraftar olayları sonucu her iki takım da ikİşer bin avro para cezası aldı.

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