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Mario Lemina, Galatasaray İçin İstanbul'da!

Galatasaray, transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina'yı İstanbul'a davet etti. Orta saha oyuncusu, taraftarlar tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:11
Mario Lemina, Galatasaray İçin İstanbul'da!

Mario Lemina, Galatasaray İle Anlaşma İçin İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Mutluluğunu Dile Getirdi

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Mario Lemina, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Bu kulübü çok seviyorum. Gelmek için çok heyecanlıydım. Umarım başarılı olacağız." ifadelerini kullandı. Lemina'nın Galatasaray'a katılması, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcusu Mario Lemina...

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcusu Mario Lemina (ortada), İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu, kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcusu Mario Lemina...

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcusu Mario Lemina (ortada), İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu, kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

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