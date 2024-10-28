Marmaris Ultra Maratonu 2023: Doğanın Kalbinde Bir Yarış

Marmaris Ultra Maratonu Yolda!

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Marmaris Ultra Maratonu, 15-16-17 Kasım tarihleri arasında koşulacak. Etkinlik, "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" temasıyla spor severleri bir araya getirecek.

Organizasyon Destekçileri

Marmaris’deki bu büyük spor etkinliğinin düzenlenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkıda bulunuyor. Ayrıca, Anadolu Sigorta isim sponsorluğu, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğu, ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye gibi sponsorlar da etkinliğe destek veriyor.

Parkurlar ve Koşu Detayları

Etkinlikte koşucular, Marmaris sahilinden başlayarak Mezargediği, Yeşil Belde, Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı üzerinden geçerek yarışı yeniden Marmaris sahilinde sonlandıracaklar.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'nın 76K parkuru, 2 bin 560 metre yükseklik kazanımına sahip olup %70 patika, %25 single track ve %5 asfalt yol içeriyor. 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 06.00'da Atatürk heykelinden başlayacak bu yenilikçi yarışın maksimum bitirme süresi 16 saat olacak.

48K parkuru ise 1,480 metre yükseklik kazanımı ile %70 patika, %25 single track ve %5 asfalt yoldan oluşacak. Yine 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 06.00'da başlayacak.

30K parkurunun yükseklik kazanımı 870 metre, %70 patika, %10 single track ve %20 asfalt yol içermekte. Bu parkur, Marmaris Milli Parkı'nda koşulacak ve 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 07.00'de başlatılacak.

16K parkuru, 390 metre yükseklik kazanımı ve %65 patika, %5 single track, %30 asfalt özellikleri ile dikkat çekiyor. 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 08.00'de başlayacak.

5K parkuru ise 130 metre yükseklik kazanımı ile %65 patika ve %35 asfalt yoldan oluşuyor. Katılımcıların rahatlıkla tamamlayabileceği bu parkur, 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 09.00'da start alacak.

Engin Çetinay'ın Görüşleri

Mint Organizasyon kurucusu Engin Çetinay, "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'nın ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu yarış, Marmaris’e yeni bir soluk getirecek ve katılımcılar doğal güzellikler içinde koşacaklar. Patika, single track ve asfalt yolların bir arada olduğu parkurlar oldukça çekişmeli geçecek. Herkesi bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Anadolu Sigorta'dan Sürdürülebilirlik Vurgusu

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, "Tüm faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirliği alıyoruz. 'Maviden Yeşile' mottosuyla, bu organizasyona isim sponsoru olduk. Doğa ile iç içe yapılan bu tür etkinliklerin, doğal zenginliklerin korunmasının önemini hatırlatacağına inanıyoruz." dedi.