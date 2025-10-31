Marmaris Yarış Haftası: 'Coğrafi Rota'da 113 Yelkenli ve 1100 Sporcu

Marmaris Yarış Haftası'nda 'Coğrafi Rota' Mücadelesi

Dördüncü Gün Özeti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü günü, organizasyonun programında yer alan "Coğrafi Rota" etabı olarak açık denizde gerçekleştirildi.

Etkinliği düzenleyen Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde yapılan yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan toplam 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katıldı.

Organizasyonun dördüncü gününde, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar Turunç açıklarına doğru seyir etti. Başhakem Ezgi Kalaycı rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vererek yarışları başlattı. ORC ve ORCCHR sınıfı yatların "Marmaris Belediyesi Günü"ndeki açık deniz mücadelesi, uzun rota olması nedeniyle geç saatlere dek devam etti.

ORC sınıfındaki yatların sonuçları belli olurken, ORCCHR sınıflarının sonuçları hakem heyetinin değerlendirmesinin ardından açıklanacak. Yelkenliler, iki ayrı grup ve 10 sınıfta yarışıyor; dereceye giren sporculara kupaları Netsel Marina'daki etkinlik alanında son yarışların ardından takdim edilecek.

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarınki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.

Marmaris Belediyesi Günü - Sınıf Birincileri

ORC A: Chocolate — Sergeuei Chevtsov

ORC B: Buyan — Sergei Karavaev

ORC C: Artful — Konstantin Pistsov

ORC D: Sail La Vie — Mikhail Tritonov

ORC E: Looping — Yury Shuvalov

ORC MAXİ: Mersin Yelken Akademisi — Oytun Çalışlar

