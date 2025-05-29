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Masa Tenisi Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de Start Aldı

Kırşehir'de başlayan Türkiye Şampiyonası, 500'den fazla sporcuyu bir araya getirdi ve seyir zevki yüksek maçlar vaat ediyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 16:23
Masa Tenisi Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de Start Aldı

Masa Tenisi Heyecanı Kırşehir'de Zirve Yapıyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başladı. Kırşehir Spor Salonu'nda, 28 takım ve 500'ün üzerinde sporcu ile antrenör, 4 gün sürecek olan mücadelelerde yer alacak.

Kırşehirli Hakemler Müsabakaları Yönetecek

Masa Tenisi İl Temsilcisi ve ulusal hakem Levent Yılmaz, müsabakada görev alacak hakemlerin büyük bir kısmının Kırşehirli olduğunu belirtti. Yılmaz, şampiyonanın yüksek seyir zevkine sahip olacağını ifade ederek, "Türkiye'nin dereceye giren 500 sporcusu burada yarışıyor. Burada birinci olan sporcularımız, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. İlk gün takım maçlarımız oluyor, ardından ferdi maçlarımız gerçekleşecek. Kırşehir'de masa tenisi çok sevilen bir spor, ilgimiz çok fazla. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum," diye konuştu.

Şampiyonaya Ev Sahipliği Yapmanın Gururu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirdi. Kırşehir'in sporcu ve seyircileri ile bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi...

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de, Kırşehir Spor Salonu'nda 28 takım ve 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi...

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de, Kırşehir Spor Salonu'nda 28 takım ve 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla başladı.

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