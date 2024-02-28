Mauro Icardi'den çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı

Icardi'nin Fenerbahçe paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ICARDI'DEN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Türkiye Kupası son heyecanıyla devam ederken geçtiğimiz akşam Ankaragücü Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek tur atlamayı başardı ve Fenerbahçe kupadan elendi. Icardi maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu karşılaşmada 10. dakikada ilk gol Olimpiu Morutan'dan,





33. dakikada Tsos Chatzigiovanis ve 87. dakikada Garry Rodrigues'ten geldi. Ankaragücü yarı finale yükselirken sarı lacivertli takım kupadan elendi. Maç sonrasında sarı kırmızılı takımın gözde isimlerinden Mauro Icardi sosyal medya hesabından gülen bir aslan fotoğrafı paylaştı ve paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.