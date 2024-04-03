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Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye golü ile yanıt verdi!

Icardi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı! İşte o açıklamalar...

Yayın Tarihi: 03.04.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:39
Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye golü ile yanıt verdi!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın yıldızı Arjantinli golcü Mauro Icardi oldu. Karşılaşmanın 12. dakikasında Dries Mertens'in asistinde fileleri havalandıran Icardi, takımına üç puanı getiren isim oldu.

Ancak maç sonrası konuşulanlar sadece saha içi başarısıyla sınırlı kalmadı. Icardi, gol sevincinin ardından Fenerbahçe'ye yönelik bir cevap niteliği taşıdığını ima etti. Maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Her maç zor olacak. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz." ifadeleriyle galibiyetin değerini vurguladı ve takımın birlik ve beraberliğine dikkat çekti.

galatasaray

Ayrıca, maç öncesinde kulüp ve başkanları hakkında yapılan bazı yorumlara da değinen Icardi, "Biz dürüst bir takımız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum." diyerek takımın birlik ve güçlü duruşunu yansıttı.

Galatasaray'ın bu galibiyeti, hem ligdeki iddiasını sürdürmesi adına önemli bir adım oldu hem de oyuncuların birlik ve beraberlik içindeki kararlılığını gösterdiği bir süreci yansıttı. Takımın gelecek mücadelelerdeki performansı ve birlikte ruhu, taraftarlarına umut veriyor.

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