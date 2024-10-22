Mauro Icardi, Galatasaray’ın En Golcü Yabancı Oyuncusu Olmak İçin Geri Sayımda

Mauro Icardi, Galatasaray Tarihine Damga Vuracak

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu olma hedefi taşımakta. Şu ana dek 84 resmi maçta 60 gol atan Icardi, sadece 2 gol daha atması durumunda bu unvanı elde edecek.

Kariyerinde Bir Dönüm Noktası

Barcelona altyapısından yetişen Mauro Icardi, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain takımlarının formalarını giymiştir. 2022-2023 sezonu öncesinde Galatasaray’a katılan yıldız futbolcu, kariyerinde 344 resmi maçta 173 golle büyük bir başarı yakalamıştır.

Galatasaray’a transfer olmadan önce form düzensizliği yaşayan Icardi, buradaki ilk sezonunda 24 Süper Lig maçında 22 gol atarak adeta küllerinden doğmuştur. İkinci sezonunda ise gösterdiği performans ile taraftarların büyük sevgisini kazanmayı başardı.

Gol Kralı Olmayı Başardı

Icardi, Galatasaray’ın ikinci sezonunda gol krallığını elde etti. İlk sezonu kiralık olarak geçiren futbolcu, Arap yarımadasından aldığı cazip teklifleri rafa kaldırarak sarı-kırmızılı kulüpte kalmayı tercih etti.

Galatasaray, 31 yaşındaki oyuncunun bonservisini 10 milyon avro karşılığında PSG’den satın aldı. İcdardi, bu süreçte 47 resmi maçta 32 gol atarak büyük bir başarıya imza attı.

Milan Baros'un İzinde

Icardi, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu olan Milan Baros'u yakalamak için yalnızca bir gole ihtiyaç duyuyor. Şu ana kadar 55 gol atan Icardi, bu sezon 11 maçta 5 kez fileleri havalandırarak toplam gol sayısını 60’a çıkardı.

Efsane Hagi'nin Rekoruna Göz Dikti

Eğer Icardi, Baros’u geçmeyi başarırsa, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi’nin 72 golle elinde bulundurduğu rekoru hedefleyecek. Hagi, 192 maçta attığı 72 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olarak anılmakta.

Galatasaray Tarihinde Bir Yıldız Yükseliyor

60 golle Galatasaray tarihinin en golcü 10. oyuncusu konumuna ulaşan Icardi, Süper Lig'deki 9. hafta mücadelesinde Onvo Antalyaspor ağlarını iki kez havalandırarak bu başarıyı elde etti. Selçuk İnan’ı geride bırakarak 10. basamağa yerleşti ve böylece yeni bir rekorun peşine düştü.

İki sezon boyunca her iki sezonunda 20 gol barajını aşmayı başaran Icardi, benzeri performansını sürdürmesi durumunda, sezon sonunda ilk 5'e girmeyi hedefleyecek.