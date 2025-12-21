DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.784.248,23 -0,22%

Mauro Icardi, Galatasaray’ın Süper Lig’de en çok gol atan yabancısı oldu

Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında attığı golle Süper Lig’de Galatasaray adına 60 gole ulaşarak Gheorghe Hagi’nin rekorunu geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:08
Mauro Icardi, Galatasaray’ın Süper Lig’de en çok gol atan yabancısı oldu

Mauro Icardi, Galatasaray’ın Süper Lig’de en çok gol atan yabancısı oldu

RAMS Park’ta Hagi rekoru tarihe karıştı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa ile karşılaştı. Maçta takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sahneye çıktı ve kulüp tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına gönderdiği golle Süper Lig’de 60. golünü kaydetti. Bu gol, Icardi’yi Galatasaray’ın ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu konumuna taşıdı; daha önceki rekor Gheorghe Hagi'ye aitti ve 59 gol olarak kayıtlıydı.

Icardi'nin bu kritik golü 88. dakikada geldi. Sarı-kırmızılı yıldızın performansı, kulüpteki bireysel başarısının yanında takımın kazanma hedefleri açısından da büyük önem taşıdı.

Öte yandan Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de attığı 25 gol ile gol krallığı yarışında öne çıkmıştı. Kasımpaşa maçında kaydettiği golle bu sezonun tamamında, hepsi ligde olmak üzere, toplam 9 gole ulaşmış oldu.

Galatasaray taraftarları ve futbol otoriteleri, Icardi’nin bu dönemdeki golcülüğünü övgüyle karşıladı; oyuncunun ligdeki istikrarı ve kritik anlarda attığı goller takım için belirleyici olmaya devam ediyor.

ARJANTİNLİ FUTBOLCU MAURO ICARDİ, KASIMPAŞA MAÇIYLA TRENDYOL SÜPER LİG'DE 60. GOLÜNÜ KAYDETTİ VE...

ARJANTİNLİ FUTBOLCU MAURO ICARDİ, KASIMPAŞA MAÇIYLA TRENDYOL SÜPER LİG'DE 60. GOLÜNÜ KAYDETTİ VE GALATASARAY'IN BU KULVARDA EN ÇOK GOL ATAN YABANCI FUTBOLCUSU OLDU.

ARJANTİNLİ FUTBOLCU MAURO ICARDİ, KASIMPAŞA MAÇIYLA TRENDYOL SÜPER LİG'DE 60. GOLÜNÜ KAYDETTİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlyas Öztürk: İstanbulspor-Vanspor FK Mağlubiyetini Değerlendirdi
2
Galatasaray 5 Maç Sonra Kalesini Gole Kapadı
3
Galatasaray'ın İç Sahadaki Yenilmezlik Serisi 27 Maça Ulaştı
4
Galatasaray 3-0 Kasımpaşa | Trendyol Süper Lig 17. Hafta
5
Osman Zeki Korkmaz: Vanspor, İstanbulspor'u 3-1 Yendi
6
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı 42 Puanla Lider Tamamladı
7
Galatasaray - Kasımpaşa: RAMS Park’ta 34 bin 441 seyirci

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025