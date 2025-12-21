Mauro Icardi, Galatasaray’ın Süper Lig’de en çok gol atan yabancısı oldu

RAMS Park’ta Hagi rekoru tarihe karıştı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa ile karşılaştı. Maçta takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sahneye çıktı ve kulüp tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına gönderdiği golle Süper Lig’de 60. golünü kaydetti. Bu gol, Icardi’yi Galatasaray’ın ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu konumuna taşıdı; daha önceki rekor Gheorghe Hagi'ye aitti ve 59 gol olarak kayıtlıydı.

Icardi'nin bu kritik golü 88. dakikada geldi. Sarı-kırmızılı yıldızın performansı, kulüpteki bireysel başarısının yanında takımın kazanma hedefleri açısından da büyük önem taşıdı.

Öte yandan Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de attığı 25 gol ile gol krallığı yarışında öne çıkmıştı. Kasımpaşa maçında kaydettiği golle bu sezonun tamamında, hepsi ligde olmak üzere, toplam 9 gole ulaşmış oldu.

Galatasaray taraftarları ve futbol otoriteleri, Icardi’nin bu dönemdeki golcülüğünü övgüyle karşıladı; oyuncunun ligdeki istikrarı ve kritik anlarda attığı goller takım için belirleyici olmaya devam ediyor.

