Mavericks, Galibiyet Serisini 7 Maça Çıkardı: Doncic ve Irving Fırtınası

Dallas Mavericks, Galibiyet Serisini 7 Maça Çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 125-118 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Mavericks, bu matchup'ı deplasmanda oynamasına rağmen, sahadan 7 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.

Doncic ve Irving'in Performansı

Mavericks'te Luka Doncic, 30 sayı, 13 ribaunt ve 11 asist ile üst üste ikinci kez triple-double yaparak dikkatleri üzerine çekti. Diğer bir yıldız oyuncu Kyrie Irving ise 29 sayı ile maçı tamamladı. Doncic, bu sezon ikinci, NBA kariyerinde ise toplamda 79 kez triple-double yaparak, Wilt Chamberlain ile James Harden’ı geçerek tüm zamanların en fazlasını yapan oyuncular listesinde 7. sıraya yükseldi.

Raptors'ta Gradey Dick Etkili Olamadı

Maçta Toronto Raptors tarafında ise Gradey Dick'in 27 sayısı, takımlarının mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

Nuggets ve Wizards Maçında Şaşırtan Sonuç

Washington Wizards, evinde konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-113 yenerek 16 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Wizards’ta Jordan Poole, attığı 39 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Nuggets'ta Nikola Jokic ise 56 sayı atarak NBA kariyer rekorunu kırsa da, bu performansta mağlubiyeti engelleyemedi.

Cleveland Cavaliers ve Mobley İddialı

Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'ı 116-102 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Cavaliers'ın yıldızı Evan Mobley, 41 sayıyla NBA kariyer rekorunu kırmayı başardı. Hornets'ta ise Brandon Miller 25 sayı ile mücadele etti.

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