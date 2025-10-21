Maximiles Black The Bodrum Cup 37'nci Yılında Bodrum'da Başladı

Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 37'ncisi Bodrum açıklarında başladı; anma töreni, 65 teknenin katıldığı Privia Black Etabı ve 25 Ekim'de ödül töreni öne çıktı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:16
Yalıkavak Marina'da start verildi; anma töreni ve yoğun mücadele dikkat çekti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışları, Bodrum açıklarında başladı.

Start öncesinde organizasyona emeği geçenlerden bu yıl hayatını kaybeden Necati Zincirkıran ile yaşamını yitiren diğer denizciler anısına denize çelenk bırakıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, start öncesinde yaptığı konuşmada organizasyonun turizmin göz bebeği Bodrum'a hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Vali Akbıyık ile Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Milas Kaymakamı Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve protokol üyelerince Yalıkavak Marina'dan yarışın startı verildi.

Privia Black Etabı'nda 65 tekne, 12 millik Yalıkavak-Yalıkavak parkurunda yarıştı. Yelkençiler, 'Nesillerce' özdeyişiyle Bodrum'un mavi sularında kıyasıya mücadele etti.

Ekipler yarışta hem kıyı seyri becerilerini hem de stratejik manevra yeteneklerini sergiledi.

Organizasyon, 25 Ekim'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

