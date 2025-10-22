Maximiles Black The Bodrum Cup Yalıkavak–İasos Etabında 14 Millik Mücadele

Maximiles Black The Bodrum Cup Yalıkavak–İasos etabında yelkenciler 14 millik parkurda yarıştı; organizasyon 25 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:02
Etap ve Parkur

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 14 millik Yalıkavak-İasos Ruins etabı ile devam etti.

Yalıkavak Marina'dan verilen startla yelkenciler, Bodrum'un kuzeydoğusuna uzanan 14 millik parkurda kıyı seyri gerçekleştirdi. Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, hem stratejik mücadelelerini hem de denizcilik ustalıklarını sergiledi.

Komite Açıklamaları

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışların 2. günüyle ilgili yaptığı açıklamada, İasos'un The Bodrum Cup tarihinde her zaman özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yıllar sonra yeniden bu rotada olmanın kendileri için yalnızca bir yarış değil geçmişle bugünü buluşturmak anlamına geldiğini belirten Uysal, "Nesillerce temasının en güzel karşılığını bu etapta yaşıyoruz. Burada atılan her dümen, hem eski denizcilerimizin anısına hem de yeni kuşaklara bir selam niteliğinde."

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise İasos etabının Bodrum denizcilik geleneğini hatırlattığını kaydetti.

Organizasyon, 25 Ekim'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek. Yarına planlanan etap ise İasos-Yalıkavak rotasında geçilecek.

