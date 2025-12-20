Mazıdağı Fosfatspor, Hacettepe 1963'ü 1-0 Yenerek Başkent'ten 3 Puanla Döndü

Nesine 3. Lig 2. Grup | 15. hafta

Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Hacettepe 1963'ü 1-0 mağlup ederek Başkent'ten 3 puanla döndü. Kritik mücadele, takımın disiplinli oyunuyla öne çıktı.

Müsabakaya kontrollü başlayan Mazıdağı Fosfatspor, 34. dakikada Veysel Aras ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyun hakimiyetini elinde tutan Mardin ekibi, soyunma odasına bu skor avantajıyla girdi.

Maçın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Ahmet Çelik, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kalan süreyi ve uzatmaları bir kişi eksik oynamak zorunda kalan Mazıdağı Fosfatspor, yoğun baskıya rağmen savunmada adeta etten duvar ördü ve gol izni vermedi.

Bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Mazıdağı Fosfatspor, puanını 23'e yükseltti. Ligin 15. haftasında kritik bir virajı kayıpsız geçen Mardin temsilcisi, maç fazlasıyla ligin 2. sırasına yerleşti.

