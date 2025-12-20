DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Mazıdağı Fosfatspor, Hacettepe 1963'ü 1-0 Yenerek Başkent'ten 3 Puanla Döndü

Mazıdağı Fosfatspor, Hacettepe 1963'ü 1-0 yenerek 15. haftada 3 puan aldı; Veysel Aras golü, Ahmet Çelik kırmızı kartı ve takımın 23 puana yükselişi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:53
Mazıdağı Fosfatspor, Hacettepe 1963'ü 1-0 Yenerek Başkent'ten 3 Puanla Döndü

Mazıdağı Fosfatspor, Hacettepe 1963'ü 1-0 Yenerek Başkent'ten 3 Puanla Döndü

Nesine 3. Lig 2. Grup | 15. hafta

Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Hacettepe 1963'ü 1-0 mağlup ederek Başkent'ten 3 puanla döndü. Kritik mücadele, takımın disiplinli oyunuyla öne çıktı.

Müsabakaya kontrollü başlayan Mazıdağı Fosfatspor, 34. dakikada Veysel Aras ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyun hakimiyetini elinde tutan Mardin ekibi, soyunma odasına bu skor avantajıyla girdi.

Maçın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Ahmet Çelik, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kalan süreyi ve uzatmaları bir kişi eksik oynamak zorunda kalan Mazıdağı Fosfatspor, yoğun baskıya rağmen savunmada adeta etten duvar ördü ve gol izni vermedi.

Bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Mazıdağı Fosfatspor, puanını 23'e yükseltti. Ligin 15. haftasında kritik bir virajı kayıpsız geçen Mardin temsilcisi, maç fazlasıyla ligin 2. sırasına yerleşti.

FOSFATSPOR, BAŞKENT’TEN 3 PUANLA DÖNDÜ

FOSFATSPOR, BAŞKENT’TEN 3 PUANLA DÖNDÜ

FOSFATSPOR, BAŞKENT’TEN 3 PUANLA DÖNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-2 Fenerbahçe (İlk Yarı)
2
Trendyol 1. Lig 18. Hafta: Boluspor 1-2 Pendikspor
3
Karabük Demir Kartal 62-59 Mağlup Oldu — Şanlıurfa Galip
4
Mazıdağı Fosfatspor, Hacettepe 1963'ü 1-0 Yenerek Başkent'ten 3 Puanla Döndü
5
Iğdır FK 1-1 Sivasspor: Üzülmez ve Altıparmak'ın değerlendirmesi
6
Iğdır FK 1-1 Sivasspor — Trendyol 1. Lig 18. Hafta
7
Radomir Djalovic: Kayserispor, Konyaspor 1-1'inden memnun

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025