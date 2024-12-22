MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı Tanıtımı Kahramanmaraş’ta Gerçekleşti

MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı Tanıtıldı

MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı'nın sporcu tanıtım etkinliği, Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde kurulan bu yeni takım, Türkiye’yi uluslararası bisiklet yarışmalarında temsil edecek.

Emin Müftüoğlu: 'Bu Başarılar Türkiye İçin Gurur Olacak'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen tanıtımda, takımın uluslararası arenada elde edeceği başarıların Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olacağını ifade etti. Müftüoğlu,10 olimpiyat hedefiyle yola çıkan dağ bisikleti takımının, Kahramanmaraş merkezi deprem sonrası verdiği mücadeleyi takdir etti.

Daha önce, zor günlerde Kahramanmaraş’ı ziyaret ettiğini hatırlatan Müftüoğlu, "Zor şartlarda, herkes elinden geleni yapıyordu. Bugün ise o zor günleri geride bırakarak bir spor dalında önemli bir takımın lansmanında burada olmak, hem ülkemiz hem de sporumuz adına bizleri heyecanlandırıyor." dedi.

Yeni Hedefler ve Projeler

Müftüoğlu, federasyon olarak yeni başarılar ve madalyalar kazanmayı hedeflediklerini belirterek, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın 14-16 Mart 2025 tarihlerinde Konya Olimpik Velodromu'nda düzenleneceğini açıkladı. Kahramanmaraş'ın spor alanında kalkınması için yapılan projelerin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, bisiklet branşının tabana yayılması için atılan adımlara değinen Müftüoğlu, "2008 yılında yarım kalan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan bugüne, ülkemizdeki yarış bisikletlerinin sayısı gözle görülür bir şekilde arttı." dedi.

Kahramanmaraş’ta Spor Duruşu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti As Başkanı Yusuf Alperen Ayar, MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı’na başarılar diledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ise, asrın felaketi sonrasında şehrin sportif alanda da ivme kazandığını vurguladı.

MCT Technic Kurucu Başkanı Hacı Yılmaz da, “2025'te ve sonrasında uluslararası alanda Kahramanmaraş’ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Olimpiyatlara kadar ilerlemek istiyoruz.” şeklinde konuştu.