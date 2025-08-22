MCT Technic, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın İsim Sponsoru Oldu

Sponsorluk Töreni RAMS Park'ta Gerçekleşti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru MCT Technic oldu. Sponsorluk anlaşması RAMS Park'ta düzenlenen törenle imzalandı.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Can Natan, MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz ile MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz katıldı.

Başkan Özbek: Yeni Hedefler ve Sponsorluk Gelirleri

Dursun Özbek, takımın yeni hedefler için mücadele edeceğini belirterek, "MCT Technic geçen sene de forma sponsoruydu. Bu sene sponsorluğu büyüterek devam ettiriyoruz. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sponsorluklarımızın devamlılığı markalarımız ve ekonomimiz için önemli. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni hedefler için mücadele edecek. Avrupa'da kupa kazanmış bu şubenin potansiyelini en iyi şekilde göstereceğine inanıyorum. Dün FIBA başkanıyla yaptığım görüşmede Galatasaray'a verdikleri önemi bir kez daha gördüm. Tesisleşme çalışmalarıyla basketbol şubesine de en iyi olanakları sunacağız. Bu anlaşmanın Galatasaray'a, MCT Technic'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Özbek, geçen sezon yaklaşık 80 milyon avro civarında sponsorluk anlaşmaları yapıldığını söyleyerek, UEFA kriterleri çerçevesinde sponsorlukların önemine dikkat çekti: "Geçtiğimiz sezon bu gelirlerin yüzde 80'ini takım için kullanabiliyordunuz. Bu sene bu kriter yüzde 70'e düştü. Dolayısıyla sponsorluk anlaşmalarının daha yukarı çekilmesi gerekiyor. Şu an aldığım intiba geçen sene yaptığımız sponsorluk gelirlerinin üstüne çıkacağımız yönünde. Bu sene Avrupa hedefimiz var. Bu çerçevede sponsorluk çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeler imzalanacak."

Şube ve Oyuncu Açıklamaları

Can Natan, "Şubemize destekleri için teşekkür ederiz. Sponsorlarımızın desteği hayati öneme sahip. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık, bu sene kupayı almak istiyoruz. Sürdürülebilir bir başarı kültürü oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, Errick McCollum'un takıma dönmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "McCollum döndüğü için çok sevindim. Şampiyon kadromuzda kendisi de vardı. Galatasaray'a büyük katkı verecek. Kendisini tekrar görmekten mutlu oldum." dedi.

MCT Technic Yönetimi: 'Vizyon Ortaklığı'

Hacı Yılmaz, Galatasaray ile daha başarılı ve etkili projeler gerçekleştirmek istediklerini söyledi: "Galatasaray'la yeni bir yola çıkıyoruz. Daha başarılı ve güzel işler yapmak istiyoruz. Sporda yeni bir kültür, yeni bir başlangıç için Galatasaray'la daha güzel işler yapmak için bu işe girdik. Çevreye katkı için Galatasaray ile daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Her zaman gençlerimizin ve çevremizin yanındayız."

Furkan Yılmaz ise, "Önceki sezon forma sponsoruyken bu sene yeni bir sponsorluk anlaşması yaparak isim sponsorluğuna gelmenin gururunu yaşıyoruz. Galatasaray'la yaptığımız bu işbirliğini bir sponsorluk olarak değil vizyon ortaklığı olarak görüyoruz." dedi.

İmzaların atılmasının ardından tören, sarı-kırmızılı basketbolcularla toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru olan MCT Technic ile RAMS Park'ta sponsorluk anlaşması imza töreni düzenlendi. Törene katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuşma yaptı.