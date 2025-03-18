Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası Antalya'da Başladı

Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) faaliyet takvimine göre düzenlenen Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, Antalya'da 18 Mart-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Turnuvanın basın toplantısı, Megasaray Tenis Akademisi'nde yapıldı ve etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

Önemli İsimler Katıldı

Toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Gediz, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Ada Kumru gibi isimler katıldı. Başkan Müderrisgil, turnuvanın Türk tenisi adına önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Katılım ve İmkanlar

Müderrisgil, "WTA 125 düzeyindeki bu organizasyon, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan sporcuları misafir ederek Türk tenisinin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu yıl turnuvada Emiliana Arango, Diane Parry, Olga Danilovic, Anna Bondar ve Bianca Andreescu gibi uluslararası üne sahip isimler yarışacak" dedi.

Antalya'nın Tenis Şehri Statüsü

Antalya'nın birçok uluslararası tenis organizasyonuna ev sahipliği yapan bir şehir olma özelliğini sürdürdüğünü belirten Müderrisgil, "Kış aylarında ılıman iklim ve spor tesislerinin varlığı, Antalya’nın tenis için önemli bir destinasyon haline gelmesini sağladı" şeklinde konuştu.

Büyük Ödül ve Katılım

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turnuvanın tarihi bir organizasyon olduğunu belirterek, "26 ülkeden 50 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşecek turnuvada toplam 345 bin dolar ödül dağıtılacak" dedi.

Milli Tenisçilerden Açıklama

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, "Antalya’daki bu tenis oluşumu, dünyanın her yerinde Antalya’nın adının geçmesini sağlıyor. Ben de buradan Litvanya’ya gideceğim" şeklinde düşüncelerini paylaştı. Ada Kumru ise, "Dünya çapında sporcularla maç yapma imkânını yakalamak bizim için çok değerli" dedi.

ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası

Antalya'da ayrıca Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Master Turu Dünya Şampiyonası da devam ediyor. Manavgat’taki Ali Bey Club’ta 30-45 yaş aralığında 30 ülkeden 126 takım ve 850'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Bireysel mücadeleler 22 Mart Cumartesi günü sona erecek.