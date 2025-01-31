Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e All-Star Tebriği

Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e Kutlama

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin ilk Türk All-Star'ı olan Mehmet Okur, 2025 All-Star'da boy gösterecek Alperen Şengün'ü tebrik etti. Okur, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile Alperen'e duyduğu gururu dile getirdi.

Gurur Dolu Anlar

Mehmet Okur, Alperen Şengün ile birlikte çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşarak, "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin." şeklinde ifade etti. Bu mesaj, Okur'un genç basketbolcuya olan desteğini gözler önüne serdi.

All-Star Geçmişi

Mehmet Okur, 2007 yılında Utah Jazz formasını giyerken All-Star organizasyonuna seçilmişti. Bu yıl Alperen Şengün, All-Star'da yer almaya hak kazanan ikinci Türk basketbolcu unvanını elde etti. Türk basketbolu için önemli bir dönüm noktası olan bu başarı, gelecek nesiller için ilham verici bir örnek oluşturuyor.