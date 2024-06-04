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Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü oldu

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü oldu. Topal ve ekibi, yakında Romanya’ya gidecek ve resmi imzayı atacak.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 23:39
Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü oldu

Mehmet Topal teknik direktör olarak ilk takımına imzayı attı

Romanya Süper Ligi’nin köklü ekiplerinden Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevi için bir Türk ismi tercih etti: Eski milli futbolcu Mehmet Topal. Bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Petrolul Ploieşti, yeni dönemde çıtayı yükseltmeyi hedefliyor ve bu hedef doğrultusunda Topal’ı teknik direktörlük görevine getirdi.

Kulüp yöneticisi Cristian Fogarassy, İstanbul’da iki gün süren görüşmelerin ardından Topal’ı ikna etti. Genç teknik direktör ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Anlaşma, yarın resmi olarak duyurulacak. Topal ve ekibi, cuma günü Romanya’ya gidecek ve pazar günü düzenlenecek törenle resmi imzayı atacaklar.

Mehmet Topal, yeni görevi hakkında Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Topal, Romanya ekibinin kendisini tercih ettiği için gurur duyduğunu belirtti ve ekibiyle birlikte Ploieşti’de başarılı olmak istediklerini söyledi. Hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade etti.

Topal, Petrolul Ploieşti’de beraber çalışacağı yardımcılarını da seçti ve ekibini oluşturdu. Ekibinde 4 Türk ve 2 Romen antrenör yer alacak. 6 kişilik ekip, cuma günü Romanya’ya gidecek.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Petrolul Ploieşti, Türkiye’de iki sezon öncesi kamp programı düzenlemeyi planlıyor. Mehmet Topal’ın transfer listesinde Türkiye liginde forma giyen oyuncular da bulunuyor

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