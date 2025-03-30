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Mehtap Gönülşen, Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Mehtap Gönülşen, ABD'deki Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:34
Mehtap Gönülşen, Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Mehtap Gönülşen, Gümüş Madalyayı Kılpayı Kaçırmadı

ABD'nin Alachua kentinde düzenlenen Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Mehtap Gönülşen, yüksek atlama dalında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Mehtap Gönülşen, yüksek atlama finalinde 1.45 metrelik derecesiyle ikinci olarak podyumda yer aldı. Bu sonuç, atletizm kariyerinde önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Mehtap Gönülşen'in bu başarısı, Türkiye atletizmi adına büyük bir gurur kaynağı olurken, ilerleyen şampiyonalardaki performansları merakla bekleniyor.

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