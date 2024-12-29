Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı Zor Geçen Maçta Yenerek Üstün Geldi

Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı Yendi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ ile kritik bir karşılaşmaya çıktı. Maç sonunda Melikgazi Kayseri Basketbol, 67-64'lük skorla galip gelerek önemli bir zafer elde etti.

Bu galibiyet, Melikgazi Kayseri Basketbol'un sezon boyunca gösterdiği mücadele ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Takım, hem taraftarlarının desteğiyle sahada etkili bir performans sergileyerek bu önemli maçı kazandı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, bu zafer ile ligdeki konumunu güçlendirmiş oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile BOTAŞ, Kadir Has Spor Salonu'nda karşılaştı. Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Gonca Karataş (9) rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile BOTAŞ, Kadir Has Spor Salonu'nda karşılaştı. Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Gonca Karataş (9) rakipleriyle mücadele etti.