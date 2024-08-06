Melikgazi Kayseri Basketbol Sporcuları Sağlık Kontrolünden Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları, düzenli sağlık taramalarını başarıyla tamamladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, takımın önemli isimleri Kübra Erat, Meltem Avcı Yılmaz, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Feray Dalkılıç, Candan Eylüldikmen, Fatma Melis İplikçi, Umay Keçeli, İlayda Derman ve Aslıhan Kaçar, Memorial Kayseri Hastanesi'nde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti.

Kardiyoloji ve Dahiliye Muayenesi

Sporcular, kardiyoloji ve dahiliye muayenelerinin yanı sıra EKG ve efor testlerine tabi tutuldu. Ayrıca detaylı kan testleri de yapıldı. Tüm test sonuçlarına göre, sporcuların herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı ifade edildi.

Genel Menajer Fatih Solak’ın Açıklamaları

Melikgazi Kayseri Basketbol’un Genel Menajeri Fatih Solak, gerçekleştirdikleri sağlık kontrollerinin önemine değinerek, "Geçtiğimiz sezonun üzerine daha iyi bir kadro oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi. Bu yıl hedeflerinin daha yüksek olduğunu belirten Solak, oyuncuların sağlık durumunun iyi olmasıyla birlikte daha başarılı bir sezon geçireceklerini umut ettiklerini ekledi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları, sağlık kontrolünden geçti.