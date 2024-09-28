Melikgazi Kayseri Basketbol'un Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşti

Melikgazi Kayseri Basketbol'da Olağanüstü Genel Kurul Yapıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurula katılan 54 üyenin tamamının oyunu alarak başkanlık görevine yeniden seçilen Yakup Yüksel, yönetim kurulunda İbrahim Bozdağ, Ahmet Bozbey, Serhat Sarıalp, Yusuf Kaçar, Mustafa Kemal Saçmacı, Ahmet Yıldırım, Süleyman Sarptaş, Nadire Erdoğan Arık, Yusuf Kuzucu, Ali Fidan ve Şevket Murat Apaydın yer aldı.

Başkan Yüksel'den Teşekkür ve Başarı Dilekleri

Yüksel, genel kurulda yaptığı konuşmada, önceki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Yeni yönetim için başarı dileğinde bulunan Yüksel, "Sanırım Süper Lig'de ve diğer liglerde borcu olmayan tek kulüp biziz. Şu an hiç kimseye borcumuz yok. Ancak vergi ve SSK borçlarımız mevcut, bunları yapılandırdık," ifadelerini kullandı.

Genç ve Geleneğe Bağlı Bir Kadro

Yüksel, takımın genç oyuncularının çoğunun alt yapıdan yetiştiğini belirterek, sporcularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Geçtiğimiz sezon Euro Cup'ta çeyrek finale yükselmelerini hatırlatan Yüksel, "Çeyrek finalde elendiğimiz takım şampiyon oldu. Çok sınırlı bütçelerle bu başarıyı elde ettik. Yarın ligimiz başlayacak ve evimizdeki ilk maça tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum," dedi.

Başarı Dilekleri ve Hedefler

Yüksel, sezonun güzel, sakatlıksız ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağanüstü genel kurulunda Yakup Yüksel (fotoğrafta), göreve yeniden seçildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağanüstü genel kurulunda Yakup Yüksel (fotoğrafta), göreve yeniden seçildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağanüstü genel kurulunda Yakup Yüksel (fotoğrafta), göreve yeniden seçildi.