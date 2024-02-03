Menajeriyle yolları ayıran Lingard artık o takımda

İngiltere Premier Lig'in eski yıldızı Jesse Lingard, 7 aydır kulüp bulamayışının ardından dikkat çeken bir kararla futbol kariyerine yeni bir yön veriyor. 31 yaşındaki İngiliz kanat ve orta saha oyuncusu, Manchester United, Leicester City, West Ham United ve son olarak Nottingham Forest'ta forma giydikten sonra serbest oyuncu statüsünde bulunuyordu.

Nottingham Forest'taki kısa süreli macerasında istediği performansı elde edemeyen Lingard, 17 maçta gol ya da asist üretemedi ve kulüpten geçen yaz ayrıldı. Ancak, kendisine uygun bir kulüp bulma konusundaki sıkıntıları devam etti. Lingard'ın menajeriyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından, Lingard, sadece futbol oynamak istediğini ve bu amacına ulaşmak için menajeriyle tüm bağlarını kopardı.





Özellikle para değil, düzenli futbol oynamak isteğiyle hareket eden Lingard, Nottingham Forest'tan ayrıldığından beri gelen tekliflerin sonuçsuz kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Manchester United ve West Ham'daki performansını Forest'ta sürdüremeyen oyuncu, bir süreliğine futbol sahnelerinden uzak kaldı.

Ancak, Lingard'ın kariyeri, şimdi beklenmedik bir rotada ilerliyor. Güney Kore'nin FC Seul kulübü ile görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ve 31 yaşındaki futbolcunun iki yıllık bir sözleşme için sözlü anlaşma sağladığı belirtiliyor. Sky Sports'un haberine göre, Güney Kore'nin FC Seul, Lingard için şu anda en çekici seçenek olarak öne çıkıyor ve transferin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Jesse Lingard'ın Güney Kore serüveni futbolseverleri heyecanlandırırken, bu beklenmedik rotanın Lingard'ın kariyerine nasıl bir etki yapacağı ise merak konusu. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Lingard'ın Güney Kore'deki performansı ve kariyerindeki yeni sayfa futbol dünyasında geniş bir tartışma konusu olabilir.