DOLAR
39,76 0,5%
EURO
46,59 0,96%
ALTIN
4.199,17 -0,05%
BITCOIN
4.279.709,64 -0,18%

Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefiyle Sezona Hazırlanıyor

Merinos Voleybol, 2025-2026 sezonu için yeni kadrosuyla Sultanlar Ligi hedefine odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:59
Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefiyle Sezona Hazırlanıyor

Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ne Hazırlanıyor

Merinos Voleybol Kulübü, Sultanlar Ligi hedefiyle yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Gaziantep temsilcisi, bu yıl yaptığı 10 yeni transfer ile kadrosunu güçlendirerek sezon çalışmalarına yakın zamanda başlayacak.

Hedef: Sultanlar Ligi

Son iki sezondur play-off aşamasında mücadele eden Merinos, 2025-2026 sezonu için hedeflerini netleştirerek kadrosunu erken tamamladı. Kulüp Başkanı Ali Atalar, bu yıl Sultanlar Ligi'ne çıkmayı planladıklarını duyurdu. Başantrenör Giray Taygun Yıldırım ile anlaşıldığını ve 10 oyuncunun takıma katıldığını belirten Atalar, tecrübeli bir ekip oluşturduklarını ifade etti.

Atalar, kadroda yer alan oyuncular arasında bir Kübalı ve bir Brezilyalı sporcu bulunduğunu ve arta kalanların da Sultanlar Ligi tecrübesine sahip isimlerden oluştuğunu söyledi. Ayrıca, takımlarını kurarken ciddi bir ekiple yola çıkma kararı aldıklarını vurguladı.

Play-Off Tarihinden Dersler Çıkardılar

Gaziantep’in adını voleybolda daha fazla duyurmak istediklerini dile getiren Ali Atalar, son iki sezondur play-off aşamasında elendiklerini hatırlatarak bu yıl işleri daha sıkı tutacaklarının altını çizdi:

"Play-off’ta heyecan başka oluyor, ligde çok başarılı olan takımlar bile play-off'a gidemeyebiliyor. Bu sefer her şeye hazırlıklıyız. Tecrübemizle inşallah sıkıntı yaşamayacağız."

Ali Atalar, 1 Ağustos'ta hazırlık kampının başlayacağını ve hazırlık maçlarına çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, yaptığı 10...

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, yaptığı 10 transferle "Hedef Sultanlar Ligi" parolasıyla sezona başlayacak. Kulüp Başkanı Ali Atalar, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Böbreğini Oğluna Veren Kadın Sporcu, Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda İkincilik Elde Etti
2
A Milli Takım, Vincenzo Montella ile 2 Yıllık Yeni Sözleşme İmzaladı
3
Hatayspor, Genç Yeteneklerle 1. Lig Hedefliyor
4
Down Sendromlu Milli Sporcular Avrupa Şampiyonası İçin Çekya'da
5
Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'den Dualarla Uğurlandı
6
Mustafa Gürsel, Bandırmaspor’un Kaybını Değerlendirdi: 'Başarmak İstiyorduk Ama Olmadı'
7
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!