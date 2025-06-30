Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefiyle Sezona Hazırlanıyor

Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ne Hazırlanıyor

Merinos Voleybol Kulübü, Sultanlar Ligi hedefiyle yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Gaziantep temsilcisi, bu yıl yaptığı 10 yeni transfer ile kadrosunu güçlendirerek sezon çalışmalarına yakın zamanda başlayacak.

Hedef: Sultanlar Ligi

Son iki sezondur play-off aşamasında mücadele eden Merinos, 2025-2026 sezonu için hedeflerini netleştirerek kadrosunu erken tamamladı. Kulüp Başkanı Ali Atalar, bu yıl Sultanlar Ligi'ne çıkmayı planladıklarını duyurdu. Başantrenör Giray Taygun Yıldırım ile anlaşıldığını ve 10 oyuncunun takıma katıldığını belirten Atalar, tecrübeli bir ekip oluşturduklarını ifade etti.

Atalar, kadroda yer alan oyuncular arasında bir Kübalı ve bir Brezilyalı sporcu bulunduğunu ve arta kalanların da Sultanlar Ligi tecrübesine sahip isimlerden oluştuğunu söyledi. Ayrıca, takımlarını kurarken ciddi bir ekiple yola çıkma kararı aldıklarını vurguladı.

Play-Off Tarihinden Dersler Çıkardılar

Gaziantep’in adını voleybolda daha fazla duyurmak istediklerini dile getiren Ali Atalar, son iki sezondur play-off aşamasında elendiklerini hatırlatarak bu yıl işleri daha sıkı tutacaklarının altını çizdi:

"Play-off’ta heyecan başka oluyor, ligde çok başarılı olan takımlar bile play-off'a gidemeyebiliyor. Bu sefer her şeye hazırlıklıyız. Tecrübemizle inşallah sıkıntı yaşamayacağız."

Ali Atalar, 1 Ağustos'ta hazırlık kampının başlayacağını ve hazırlık maçlarına çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, yaptığı 10 transferle "Hedef Sultanlar Ligi" parolasıyla sezona başlayacak. Kulüp Başkanı Ali Atalar, açıklamalarda bulundu.