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Mersin Basketbol Süper Liglerinde 3 Takımla Mücadele Edecek

Mersin, yeni sezonda 2 kadın ve 1 erkek takım ile basketbol süper liglerinde başarı peşinde koşacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:20
Mersin Basketbol Süper Liglerinde 3 Takımla Mücadele Edecek

Mersin'in Başarılı Basketbol Temsili

Mersin, 2024-2025 sezonunda basketbol süper liglerinde mücadele edecek 3 takımıyla adından söz ettirecek. ÇBK Mersin ve İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, Mersinspor ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak.

Büyük Hedefler

Geçtiğimiz sezon ÇBK Mersin, Fenerbahçe ile oynadığı play-off finalinde şampiyonluğu kaybederken, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de dördüncü sırayı elde etti. İlkem Yapı Tarsusspor ise ligi 12. sırada tamamlayarak ligde kalmayı başardı. Her iki kadın takımı da bu sezon zirveye ulaşmayı hedefliyor.

Mersinspor'un Geri Dönüşü

Erkeklerde ise 10 yıl aradan sonra Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne dönen Mersinspor, bu sezon kalıcı olmayı amaçlıyor.

Yüksek Performans Vurgusu

Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Ceylan, Mersin’in basketbolda ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu belirtti. Erdal Ceylan, "Bu sezon basketbola doyacağız. Mersin artık basketbol kenti oldu." dedi.

Seyirci Heyecanı

Mersinspor Genel Menajeri Tolga Köklen, üç takımın süper liglerde yer almasının Mersin için önemli olduğunu ifade ederek, "Seyirciler için farklı bir heyecan olacak." diye ekledi.

Şampiyonluk Hedefi

ÇBK Mersin Genel Menajeri Aslı İnceer, takımın hedeflerinin hem Türkiye’de hem de Avrupa’da şampiyonluk olduğunu belirtti. İnceer, "Mersin halkı, bu sezon çok güzel maçlar izleme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.

Koçun Mesajı

İlkem Yapı Tarsusspor Başantrenörü Cihat Barış Akgün de taraftarlara umut vererek, "Umarım üç takım da ligde en iyisini yaparak karşılığını verir." dedi.

Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3...

Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3 takımla temsil edilecek. 2024-2025 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Mersinspor başarı kovalayacak. İlkem Yapı Tarsusspor Başantrenörü Cihat Barış Akgün, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3...

Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3 takımla temsil edilecek. 2024-2025 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Mersinspor başarı kovalayacak. İlkem Yapı Tarsusspor Başantrenörü Cihat Barış Akgün, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3...

Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3 takımla temsil edilecek. 2024-2025 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Mersinspor başarı kovalayacak. İlkem Yapı Tarsusspor Başantrenörü Cihat Barış Akgün, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3...

Mersin kenti, yeni sezonda basketbol süper liglerinde 2'si kadın ve 1'i erkek olmak üzere 3 takımla temsil edilecek. 2024-2025 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Mersinspor başarı kovalayacak. İlkem Yapı Tarsusspor Başantrenörü Cihat Barış Akgün, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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