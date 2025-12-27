Mersin Büyükşehir’den Spora 20,78 Milyon TL Destek: 294 Sporcu, 260 Kulüp Ödüllendirildi

Mersin Büyükşehir’den spora kapsamlı nakdi destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Spora Tam Destek” sloganıyla düzenlenen törenle başarılı sporcuları ve amatör kulüpleri ödüllendirdi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katıldığı törenle iki kalemde toplam 20 milyon 781 bin 246 TL nakdi destek sağlandı.

Tören ve destek dağılımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek ve Başarılı Sporculara Ödül Töreni kapsamında, toplam 294 sporcu ve antrenör ile 260 kulüp destek aldı. Başarılı sporcu ve antrenörlere verilen destek tutarı 5 milyon 399 bin 346 TL olarak açıklanırken, amatör spor kulüplerine nakdi destek kapsamında 260 spor kulübüne 15 milyon 381 bin 900 TL ödendi.

Seçer’in mesajları

Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Başkan Seçer, sporcuların temsil ettikleri ekip ve ailelerinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin’den başarılı sporcuların çıkmasından mutluluk ve gurur duyuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere hem bu üstün başarılarınızdan hem Mersin’imizin hem Türkiye’mizin dünyada tanıtımına katkı sunmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizler bir sporcu olarak sadece ülke barışına değil, dünya barışına katkı sunuyor ve gençlere de çok iyi örnek oluyorsunuz"

Seçer, destek programlarının sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, "Göreve geldiğimiz 2019’dan bu yana kesintisiz olarak bu destekleri devam ettiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi; yaptığınız projeleri günü kurtarmak, yasak savmak, yapmış olmak için değil; sürdürülebilir, netice alınabilir projeler olarak yaparsanız, kaynakları iyi kullanıyorsunuz demektir. Biz de böyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehirde spor altyapısı ve gelecek projeler

Seçer, Mersin’in spor organizasyonlarına uygun bir kent olduğunu belirterek 2013 Akdeniz Oyunları ile kazanılan tesis altyapısına dikkat çekti ve kentte her disiplinde sporculara katkı sunabilecek tesislerin bulunduğunu vurguladı. Ayrıca belediyenin yürüttüğü ulusal ve uluslararası etkinliklere örnek vererek şu ifadeleri paylaştı:

"Örneğin Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve Uluslararası Mersin Maratonu iyi birer uygulamadır, daha önceki dönemlerden başlatılmış, doğru da olmuş ve onları devam ettiriyoruz. 2019’dan bu yana da MEDEKA’nın çalışmaları sonucu, Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali gibi bizim dönemimizde de ortaya koyduğumuz çok başarılı çalışmalar var. Eski dönem, yeni dönem fark etmiyor; birçok alanda etkinliklerimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz"

Yatırım planları arasında Tarsus’ta Şehitler Tepesi üzerinde 11 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen Tarsus Spor Parkın 2026 yılında hizmete açılması ve Altaylılar Mahallesi’nde 17 bin 358 metrekare alan üzerine; 1000 kişilik kapalı spor salonu, basketbol, voleybol ve tenis sahaları, macera parkı ve Survivor parkuru içerecek yeni bir spor tesisinin yapımına 2026 yılında başlanacağı duyuruldu.

Vurgulanan hedef

Törende Seçer, hem kulüplere hem de sporculara verilen düzenli mali desteğin diğer belediyelere örnek olmasını hedeflediklerini belirterek sözlerini şu cümleyle tamamladı:

"Sizler emek verin, alın teri dökün, başarılı olun ve bizleri onurlandırın. Bizler de her zaman sizlerin yanında olmak için emek verelim, alın teri dökelim. Bu ülkeyi dünyada saygın yapacak olan birliğimiz, beraberliğimiz ve sesimizin daha gür çıkmasıdır"

Özetle, Mersin Büyükşehir Belediyesi, sporu bir sosyal politika olarak ele alıp, hem başarılı sporculara hem de amatör kulüplere yönelik toplam 20 milyon 781 bin 246 TL tutarında nakdi destek sağlayarak kentte sporun gelişimine önemli bir katkı sundu.

