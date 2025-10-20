Mersin’de Başlıyor: Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları — 26 Ülke, 400 Sporcu

Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları yarın başlıyor

Mersin'de yarın başlayacak Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda 26 ülkeden 400 sporcu mücadele edecek. Organizasyon, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde; Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenleniyor.

Tanıtım toplantısı

Organizasyonun tanıtım toplantısı, Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Mersin'in bir spor kenti olduğunu vurguladı. Kaya, kentteki spor tesislerine ilişkin bilgi vererek, "Devletimizin ve yerel idarelerin yapmış olduğu spor tesisleriyle Mersin, ülkemizde en öne çıkan illerden bir tanesi. Dolayısıyla kentimiz ulusal ve uluslararası birçok spor müsabakalarına da ev sahipliği yapıyor." dedi.

Dünya Federasyonu Başkanı: "Bu oyunlar ilk kez Mersin'de düzenleniyor"

Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele organizasyonun ilk kez düzenlendiğini belirterek şunları söyledi: "Bu oyunlar ilk kez Mersin'de düzenleniyor. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve ekibiyle bir yıldır süren mükemmel bir işbirliği içindeyiz. Ortaya harika bir organizasyon çıktı. Bütün ülkeler çok mutlu. Bu başarı tek kişinin değil bir ekibin başarısıdır."

Mersin'e "Dünya Gençlik Oyunları" müjdesi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, organizasyonun Türkiye ve Mersin açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Aksu, "Bu organizasyona 5 kıta ve 26 ülkeden 400 sporcu olmak üzere 600 kişi katılacak. Bu, plaj oyunları için güzel bir rakam çünkü dünyada ilki düzenlenecek bir organizasyon. Türkiye kafilesi de 57 sporcuyla katılacak. Bu oyunların Mersin'de olmasının ilkleri barındıran birçok satır başları var. İlk Açık Hava Para Halter Dünya Kupası, bu çok özel bir şey. Uluslararası Badminton Federasyonunun ilk Para Air Badminton uluslararası etkinliği. Avrupa'da ilk kez Para Plaj Voleybolu'nun Dünya Şampiyonası etkinliğine ev sahipliği yapılıyor. Bu da çok özel bir şey. Para modern pentatlon da çoklu sporlara ilk kez dahil edildi. Para yelken branşının da ilk uluslararası görünümü burada. Sepak takraw (ayak voleybolu) ilk defa dünya çapınca böyle bir organizasyon dahil edildi. Bu plaj oyunlarını başlatmamız sadece Mersin'de bir ilk değil inşallah gelecek sene Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Gençlik Oyunları'nı, belki de 4 katı büyüklükteki bir katılımcıyla tekrar Mersin'de yapmayı planlıyoruz. Mersin'i tam bir spor kenti olarak dünyaya tanıtmayı ana hedeflerden biri yapıyoruz." dedi.

Organizasyon detayları ve branşlar

Oyunlar, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki 5 noktada gerçekleştirilecek. Sporcular; para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu, yelken ve modern pentatlon branşlarında mücadele edecek. Ayrıca para halter ve görme engelliler halter branşı 1-3 Kasım tarihlerinde IBSA Halter Dünya Şampiyonası kapsamında düzenlenecek.

Türkiye kafilesinde 57 milli sporcu yer alıyor. Oyunlar, su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturarak Mersin'i uluslararası spor takviminde öne çıkaracak.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nın tanıtım toplantısı, Yenişehir ilçesindeki bir otelde yapıldı. Toplantıya, Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya (sağ 3), Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı (sağ 2), Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele (sağ 4) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (sağda) katıldı.