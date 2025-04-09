Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Mersin'de, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Şampiyona, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

27 ilden toplam 408 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu büyük organizasyonun son gününde, sporcular büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 10 metre tüfek atışları yaptılar.

Şampiyonanın en çok dikkat çeken ismi, büyükler kategorisinde 252 puan toplayarak zirveye çıkan milli sporcu Elif Berfin Altun oldu. Altun, bu başarısıyla büyük bir heyecan yarattı.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarını Türkiye Atıcılık Federasyonu yöneticilerinin elinden aldılar. Bu heyecan verici yarışma, sporcuların performanslarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.