Mersin'de Kadınlar Reformer Pilatesle Bedenen ve Ruhen Güçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik spor faaliyetlerini aralıksız sürdürerek ücretsiz reformer pilates kurslarıyla kadınları hem bedenen hem de ruhen güçlendiriyor. Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen kurslar yoğun katılımla devam ediyor ve kadınlardan tam not alıyor.

Kurs Detayları

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda kadınlar 6 hafta boyunca toplam 12 derste mat ve reformer pilates çalışmaları yapıyor. Kurslar tamamen ücretsiz sunuluyor; Eylül ayından bu yana yaklaşık 300 kadın faydalandı ve halen 140 kadın aktif olarak yer alıyor.

Seans Saatleri ve Hedef Kitle

Dışarıda yüksek ücretlerle verilen reformer pilatesin ücretsiz olması kurslara ilgiyi artırırken, farklı yaş ve çalışma gruplarına yönelik seans saatleri kadınlara kolaylık sağlıyor. Haftanın bir günü mat, bir günü reformer pilates şeklinde ilerleyen kurslarda; çalışan kadınlar için akşam seansları, Cuma günleri ise 55 yaş ve üzeri kadınlara özel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Sağlık ve Eğitim İçeriği

Reformer pilates seansları; bel ve boyun fıtığı, omurga rahatsızlıkları, fibromiyalji ve kireçlenme gibi sağlık sorunları yaşayan kadınlara yönelik özel programlarla uygulanıyor. Kurslarda kadınlara esneklik kazandırmanın yanı sıra doğru nefes teknikleri, diyafram kullanımı ve beslenme konularında da bilgilendirme yapılıyor.

Eğitmenlerden

Pilates Eğitmeni Çağnur Yılmaz, seansların hafta boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Sabah 09.00’dan akşam 20.30’a kadar farklı saatlerde seanslarımız var. 6 haftada 12 ders yapıyoruz. Bizimle spor yapmak isteyen tüm kadınlar, Macit Özcan Spor Tesislerindeki kurs kayıt bürosundan ücretsiz kayıt yaptırarak derslere katılabilirler" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni ve pilates antrenörü Hamide Şimşek ise, özellikle çalışan kadınlar için akşam seanslarının büyük avantaj sağladığını ifade ederek, "Kadınlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Reformer pilates, fıtık ve eklem rahatsızlıklarında oldukça etkili. Spor anlamında da gözle görülür gelişmeler sağlanıyor" diye konuştu.

Katılımcı Görüşleri

Kursa katılan Yasemin Gürer, reformer pilatesin bedensel ve zihinsel olarak kendisine çok iyi geldiğini belirterek, "Ücretsiz olması çok büyük bir avantaj. Seanslar sayesinde hem inceliyoruz hem de rahatlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medyadan kursu öğrendiğini söyleyen Nuray Düzgün, "Kendi başıma spor yapamıyordum ama burada çok fayda gördüm. Ücretsiz olması, ortamın temizliği ve hocalarımızın ilgisi gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.

