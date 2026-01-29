Mersin'de Kadınlar Reformer Pilatesle Bedenen ve Ruhen Güçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz reformer pilates kursları, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde 6 haftada 12 derste kadınları bedenen ve ruhen güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:22
Mersin'de Kadınlar Reformer Pilatesle Bedenen ve Ruhen Güçleniyor

Mersin'de Kadınlar Reformer Pilatesle Bedenen ve Ruhen Güçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik spor faaliyetlerini aralıksız sürdürerek ücretsiz reformer pilates kurslarıyla kadınları hem bedenen hem de ruhen güçlendiriyor. Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen kurslar yoğun katılımla devam ediyor ve kadınlardan tam not alıyor.

Kurs Detayları

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda kadınlar 6 hafta boyunca toplam 12 derste mat ve reformer pilates çalışmaları yapıyor. Kurslar tamamen ücretsiz sunuluyor; Eylül ayından bu yana yaklaşık 300 kadın faydalandı ve halen 140 kadın aktif olarak yer alıyor.

Seans Saatleri ve Hedef Kitle

Dışarıda yüksek ücretlerle verilen reformer pilatesin ücretsiz olması kurslara ilgiyi artırırken, farklı yaş ve çalışma gruplarına yönelik seans saatleri kadınlara kolaylık sağlıyor. Haftanın bir günü mat, bir günü reformer pilates şeklinde ilerleyen kurslarda; çalışan kadınlar için akşam seansları, Cuma günleri ise 55 yaş ve üzeri kadınlara özel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Sağlık ve Eğitim İçeriği

Reformer pilates seansları; bel ve boyun fıtığı, omurga rahatsızlıkları, fibromiyalji ve kireçlenme gibi sağlık sorunları yaşayan kadınlara yönelik özel programlarla uygulanıyor. Kurslarda kadınlara esneklik kazandırmanın yanı sıra doğru nefes teknikleri, diyafram kullanımı ve beslenme konularında da bilgilendirme yapılıyor.

Eğitmenlerden

Pilates Eğitmeni Çağnur Yılmaz, seansların hafta boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Sabah 09.00’dan akşam 20.30’a kadar farklı saatlerde seanslarımız var. 6 haftada 12 ders yapıyoruz. Bizimle spor yapmak isteyen tüm kadınlar, Macit Özcan Spor Tesislerindeki kurs kayıt bürosundan ücretsiz kayıt yaptırarak derslere katılabilirler" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni ve pilates antrenörü Hamide Şimşek ise, özellikle çalışan kadınlar için akşam seanslarının büyük avantaj sağladığını ifade ederek, "Kadınlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Reformer pilates, fıtık ve eklem rahatsızlıklarında oldukça etkili. Spor anlamında da gözle görülür gelişmeler sağlanıyor" diye konuştu.

Katılımcı Görüşleri

Kursa katılan Yasemin Gürer, reformer pilatesin bedensel ve zihinsel olarak kendisine çok iyi geldiğini belirterek, "Ücretsiz olması çok büyük bir avantaj. Seanslar sayesinde hem inceliyoruz hem de rahatlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medyadan kursu öğrendiğini söyleyen Nuray Düzgün, "Kendi başıma spor yapamıyordum ama burada çok fayda gördüm. Ücretsiz olması, ortamın temizliği ve hocalarımızın ilgisi gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.

KADINLARA YÖNELİK SPOR FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜREN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜCRETSİZ...

KADINLARA YÖNELİK SPOR FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜREN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜCRETSİZ REFORMER PİLATES KURSLARIYLA KADINLARI HEM BEDENEN HEM DE RUHEN GÜÇLENDİRİYOR.

KADINLARA YÖNELİK SPOR FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜREN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜCRETSİZ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunusemreli Kevser Gizem Bükülmez Konya'da Bronzla Milli Takıma Davet
2
Osmangazili Badmintoncular 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Parladı
3
Trendyol Süper Lig 20. Hafta Hakemleri Belli Oldu
4
Akçaabat'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı: Akçakart ile Seanslar Başlıyor
5
Somaspor’da Sinan Alkaş: İlk Maçta İlk Gol, İlk Galibiyet
6
Trabzonspor ile Antalyaspor 60. randevu | Trendyol Süper Lig 20. hafta
7
Muğlaspor TFF 2. Lig'de Savunma Zirvesi: 19 Maçta Sadece 9 Gol

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları