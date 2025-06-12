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Mersin'de Kahvaltıdan Önce Kürek Sörfü Keyfi

Mersin'de Akdeniz'de kürek sörfü yapmayı öğrenmek isteyenler, uzman eğitmenler eşliğinde denizle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 11:38
Mersin'de Kahvaltıdan Önce Kürek Sörfü Keyfi

Mersin'de Kürek Sörfü Coşkusu

Akdeniz’in mavi sularında kürek sörfü yapmak isteyenler, Mersin’de sabahın erken saatlerinde denize açılıyor. Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Fenerbahçe Meydanı sahilinde toplanan katılımcılar, Avrupa'nın en güzel denizlerinden birinde bu heyecan verici sporu öğrenmek için bir araya geliyor.

Denizle Buluşma Anı

Akdeniz Doğa ve Su Sporları Kulübü (Akdeniz SUP) bünyesinde düzenlenen eğitimler, uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, huzur dolu bir ortamda sörf yaparak, güne enerjik bir başlangıç yapma fırsatı buluyor.

Huzur ve Keyif Verici Bir Spor

Kulüp Başkanı Fuat Aracı, kürek sörfünün denge koordinasyonuna katkı sağladığını ve katılımcıların hem fiziksel hem de mental olarak rahatladığını belirtiyor. Aracı, “Bu spor, bizlere keyif veriyor. Sabah güneşinin ışıklarıyla suya açılıyoruz. Şehrin sessizliğinde kuşların ve dalgaların sesleri arasında huzur buluyoruz.” diyerek bu sporun önemini vurguladı.

Katılımcıların Görüşleri

Kürek sörfünü 3 yıldır yapan Azize Altıok Özmen, bu sporun her yaş için uygun olduğunu ifade ederek, “İlk başta çekinme olabilir ama kesinlikle denemek gerekir.” dedi. Diğer bir sporcumuz Arzu Günay ise, “Spor yapmak güzel, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan avantaj sağlıyor. Güne huzurlu başlamak insanı mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

500 Kişiye Ulaşma Hedefi

Kulüp, şu ana kadar 500 kişiyi kürek sörfüyle tanıştırmış durumda. Aracı, doğa ve deniz sevenlerin bu sporla bir araya gelmelerini arzu ettiklerini belirterek, “Ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek sporcular yetiştirmek için gerekli adımları atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni Başlayanlar için Tavsiyeler

Diğer katılımcı Onur Çiçek, “Sabah güneşinin doğuşunu izlemek harika, yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu sporu herkes denemeli.” diyerek kürek sörfünün motivasyon artırıcı etkisini vurguladı.

Kürek sörfüyle tanışmak isteyenler, Akdeniz'in mavi sularında eğitim alıyor. Mersin'de kürek sörfü...

Kürek sörfüyle tanışmak isteyenler, Akdeniz'in mavi sularında eğitim alıyor. Mersin'de kürek sörfü yapmak isteyenler, sabahın ilk ışıklarıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı sahiline gelerek eğitim aldıktan sonra Akdeniz'e açılıyor.

Kürek sörfüyle tanışmak isteyenler, Akdeniz'in mavi sularında eğitim alıyor. Mersin'de kürek sörfü...

Kürek sörfüyle tanışmak isteyenler, Akdeniz'in mavi sularında eğitim alıyor. Mersin'de kürek sörfü yapmak isteyenler, sabahın ilk ışıklarıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı sahiline gelerek eğitim aldıktan sonra Akdeniz'e açılıyor.

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