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Mersin'de Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası Sonuçlandı

Mersin'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, 248 sporcunun katılımıyla başarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 17:04
Mersin'de Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası Sonuçlandı

Mersin'de Ritmik Cimnastik Heyecanı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, büyük bir katılımla sona erdi. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 10 Nisan'da başlayan etkinlik, 6 farklı ilden toplamda 248 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışma sonuçları

Bireysel ve grup kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası'nda, kategorilere göre ilk 3'te yer alan sporcular ise şu şekilde belirlendi:

A Genel Tasnif

  1. Cemre Şeker (İstanbul)
  2. Elif Şura Güner (Ankara)
  3. Ayris Bayrak (İstanbul)

B Genel Tasnif

  1. Leyla Bade Koyuncu (Ankara)
  2. Lidya Akkız (Antalya)
  3. Ela Sert (Antalya), Sofia Elif Lokochenko (Antalya)

C Genel Tasnif

  1. Şirin Demirbaş (İzmir)
  2. Defne Tezel (İstanbul)
  3. Dicle Giray (İzmir)

Grup Genel Tasnif

Grup kategorisinde dereceye giren sporcular ise:

  1. Avelina Levchenko, Ela Sert, Ela Şensoy, Lidya Akkız, Melisa Cankaya ve Sofia Elif Lokochenko
  2. Ayşe Ersoy, Ayşe Zeynep Tüzken, Rukiye Sunar, Sibel Özyurt ve Yağmur Kadıgil
  3. Derin Esentürk, Derin Miray Küpçü, Nehir Aydın, Nehir Güvenç ve Zeynep Ela Süzen

Bu organizasyon, sporcuların yeteneklerini sergilemelerinin yanı sıra ritmik cimnastik alanında genç yeteneklerin ön plana çıkmasını sağladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunca Mersin düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası...

Türkiye Cimnastik Federasyonunca Mersin düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası tamamlandı. Kupada 6 ilden 248 sporcu mücadele etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunca Mersin düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası...

Türkiye Cimnastik Federasyonunca Mersin düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası tamamlandı. Kupada 6 ilden 248 sporcu mücadele etti.

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