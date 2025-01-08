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Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:16
Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı kritik maç için antrenmanlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, başantrenör Can Sevim yönetimindeki ekip, Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman sırasında oyuncular, taktik ve şut çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Başantrenör Sevim, hafta sonu çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Maçtan galibiyet hedeflediklerini vurgulayan Sevim, "Özellikle Türkiye Kupası'na girme açısından bu maçta alınacak galibiyetin çok değerli olabileceğini düşünüyoruz. Sonrasında play-off hedefimiz var. Bu nedenle evimizde oynayacağımız karşılaşmaya da büyük önem veriyoruz," dedi.

Oyunculardan Tevfik Akdamar, maçın öneminin farkında olduklarını belirterek, "İlk hedefimiz olan Türkiye Kupası için çok önemli bir maça çıkacağız. Evimizde kazanmak istiyoruz," şeklinde konuştu. Diğer bir oyuncu Kartal Özmızrak ise Türkiye Kupası'na katılmanın önemine değinerek, son haftalardaki başarılarını sürdürmek istediklerini ifade etti.

Mersin Spor ile Bahçeşehir Koleji arasındaki mücadele, 12 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji ile...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji ile...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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