Mersin Spor, David Efianayi'yi Transfer Etti

Mersin Spor, Galatasaray'da oynayan ABD'li oyun kurucu David Efianayi ile anlaştı. Bu sezon başarı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:38
Mersin Spor, David Efianayi'yi Transfer Etti

Mersin Spor, David Efianayi'yi Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu David Efianayiyi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Efianayi ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen Sezonki Performansı

David Efianayi'nin geçen sezon 30 maçta 595 sayı kaydettiği bilgisi paylaşıldı. Kulüp, bu anlaşmanın hem oyuncuya hem de Mersin Spor'a hayırlı olmasını dileyerek, oyuncunun MSK ailesine hoş geldin dediği vurgulandı.

Başarı Beklentisi

Kulüp yetkilileri, Efianayi'nin Mersin Spor ile geçireceği sezonun zaferlerle dolu geçmesini ve başarılarının kutlanmasını temenni etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ezel Ecrin Eren, Uluslararası Karate Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı
2
Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Belirlendi
3
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti
4
Taha Akgül, Ameliyat Olan Milli Güreşçi Ali Cengiz'i Ziyaret Etti
5
Milli Kayakçı Ceren Yıldırım, İtalya'da Bronz Madalya Kazandı
6
Mersin Spor, David Efianayi'yi Transfer Etti

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak