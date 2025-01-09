Mersin Spor, David Efianayi'yi Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu David Efianayiyi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Efianayi ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen Sezonki Performansı

David Efianayi'nin geçen sezon 30 maçta 595 sayı kaydettiği bilgisi paylaşıldı. Kulüp, bu anlaşmanın hem oyuncuya hem de Mersin Spor'a hayırlı olmasını dileyerek, oyuncunun MSK ailesine hoş geldin dediği vurgulandı.

Başarı Beklentisi

Kulüp yetkilileri, Efianayi'nin Mersin Spor ile geçireceği sezonun zaferlerle dolu geçmesini ve başarılarının kutlanmasını temenni etti.